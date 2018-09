Cristiano Ronaldo sobre el premio Puskas: "Mi gol fue mejor que el de Salah"

Cristiano Ronaldo no puede con su genio. Cuando gana un premio, grita a todo el mundo que es el mejor. Y cuando no le toca levantar un trofeo individual desdeña esa distinción. Es lo que acaba de hacer en relación al premio The Best de la FIFA que esta vez lo obtuvo el croata, y excompañero suyo en el Real Madrid, Luka Modric.

"Felicidades a Modric por ganar", dijo de forma diplomática. Pero luego añadió: "Los premios son premios, ya tengo varios. Juego para ganar y no para ganar premios. Llevo quince años al más alto nivel y estoy orgulloso de lo que he hecho", se ufanó.

No contento con eso, después se refirió al premio Puskas (mejor gol de la temporada) que ganó el egipcio Mohamed Salah. Para el atacante de la Juventus, su tanto de chalaca (que se lo marcó precisamente a su actual equipo) debió ser el elegido.

"Salah mereció ganar el premio Puskas, fue un buen gol. Pero seamos honestos, no se engañen, mi gol fue el mejor", dijo medio en broma, medio en serio.