Cristiano Ronaldo no viajará a Estados Unidos para evitar prisión

No quieren problemas. Según una publicación de The New York Times, Cristiano Ronaldo no viajará a Estados Unidos para evitar una detención por ser acusado de violación en la ciudad de Las Vegas.

Los organizadores de la International Champions Cup mantendrán alejado de esta competición a la Juventus por lo menos en lo que resta del 2019 para que CR7 no corra el riesgo de ser detenido por las autoridades estadounidenses.

Cabe resaltar que Juventus sí participará de esta competición, pero lo hará en la versión asiática del torneo. Los 'bianconeros' con Cristiano Ronaldo jugarán contra otras potencias mundiales como el Tottenham y Manchester United.

LEE ADEMÁS: