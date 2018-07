Cristiano Ronaldo no quiere presentación por respeto al Real Madrid

Miles de hinchas de la Juventus esperaban el día de la presentación de Cristiano Ronaldo, sin embargo, el club italiano informó que este evento se realizará a puertas cerradas. Los argumentos para esta decisión fueron de seguridad, que fue un pedido personal del delantero portugués.

Pero según Edu Aguirre, periodista del programa español 'El Chiringuito de Jugones', Cristiano Ronaldo habría pedido una presentación sencilla, a pesar que el club estaba dispuesto a hacer una gran fiesta.

"Cristiano Ronaldo no quiere hacerlo por respeto a los hinchas del Real Madrid. No pudo despedirse de su afición en directo en el Santiago Bernabéu y no considera justo recibir una recepción de los fanáticos de la Juvetnus sin haberse despedido de la afición del Madrid", agregó Edu Aguirre.

