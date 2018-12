​Cristiano Ronaldo no olvida a Lionel Messi y le lanza un provocador desafío

En la goleada que el FC Barcelona le propinó al Espanyol, Lionel Messi volvió a ofrecer un nuevo recital y a demostrar que, aunque pasen los años, sigue manteniendo un nivel superlativo. ¿Podría hacer lo mismo en otra liga, como la italiana por ejemplo? Lo mismo se habrá preguntado Cristiano Ronaldo, pues le acaba de lanzar un provocador desafío al astro argentino.

En entrevistas concedidas a medios italianos, como Gazzetta dello Sport' y 'Corriere dello Sport', verbigracia, el portugués exhortó a Messi a que deje la liga española y se mude a Italia para demostrar lo que sabe en el Calcio.

"He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección... mientras él (Messi) todavía está en España. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera a Italia algún día. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz", expresó el atacante luso.

Por otro lado, el delantero de la Juventus señaló que él merecía ganar el Balón de Oro (premio que cayó en manos de Luka Modrić), pues los números dicen que él fue el mejor.

"Creo que me lo merezco todos los años, trabajo para eso, pero si no gano no es el fin del mundo. En el campo hice todo lo posible para ganarlo, los números no mienten, pero no creo que esté menos contento al no ganar. Por supuesto que estoy decepcionado, pero la vida continúa y trabajo duro", apuntó.