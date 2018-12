Cristiano Ronaldo: "No me obsesionan los premios individuales"

Cristiano Ronaldo es un futbolista acostumbrado a ganar premios individuales por sus extraordinarias campañas, sin embargo, este 2018 no consiguió ningún trofeo. El portugués explicó que esto no le quita el sueño.

"No me obsesionan los premios individuales. Lo más importante es ayudar siempre al equipo y, entonces, el resto llega de forma natural", dijo Cristiano Ronaldo al diario Record de Portugal.

"No oculto que soy feliz cuando gano, pero no es el fin del mundo cuando no puede ser", añadió el futbolista de la Juventus.

Cabe recordar que Luka Modric se llevó los premios The Best y el Balón de Oro al mejor futbolista del año.

LEE ADEMÁS: