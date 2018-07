Cristiano Ronaldo no debutaría con Juventus ante Real Madrid

El 5 de agosto en Fedex Field de Landover, Washington DC, Real Madrid y Juventus se medirán en lo que será el segundo compromiso de la International Champions Cup para los blancos. Y no será un partido cualquiera para la estadística, después del traspaso de Cristiano Ronaldo al Calcio. El morbo está servido porque sería los días previstos para el debut del portugués con la camiseta de la 'Juve'. Pero salvo un cambio radical del planteamiento, Cristiano no se mediría con su ex equipo.

El delantero portugués acabó de competir en el Mundial el 29 de junio y se incorporará al trabajo a finales de este mes, posiblemente el 30 de julio, cuando la Juventus se encuentre en Estados Unidos. El calendario de partidos del equipo de Allegri arranca el 26 (Bayern, Filadelfia), continúa el 28 (Benfica, Harrison) y se prolongará hasta agosto con el encuentro del día 2 (Combinado de la MLS, Atlanta) y del 5, precisamente ante el Madrid. Ronaldo no llegaría con la preparación debida con la Juventus por lo que se piensa en retrazar su debut con la 'Vieja Señora'