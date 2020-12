Cristiano Ronaldo, goleador de Juventus, será uno de los protagonistas de ‘Parallel Worlds’, una serie documental que se estrena este martes y en la que también participa el boxeador kazajo, Gennady Golovkin. La primera entrega del encuentro entre ambas figuras se dará en un club de boxeo donde el portugués sorprenderá con algunas confesiones.

En la cinta producida por Grant Best, Cristiano Ronaldo revela que prefiere ver otros deportes antes que el fútbol. “Entre un partido normal y boxeo o UFC, elijo boxeo o UFC”, reconoce mientras confiesa que entrenó boxeo durante su etapa en Manchester United. “Creo que sirve porque agudiza los sentidos y aprendes a moverte”, agregó.

Pese a las diferencias culturales el goleador de Juventus encontró una similitud con el boxeador. “Venimos de escenarios y culturas diferentes. De una infancia dura. No nacimos ricos. Tienes que luchar por tu vida. Las circunstancias en las que creces curten tu carácter, tu personalidad”, reconoció CR7.

Cristiano Ronaldo reconoció, además, que no es una ‘máquina’ como muchos piensan. “Es bueno ser una persona emocional. No oculto quién soy. Aunque la gente diga que los hombres no lloran... ¿Quién dijo eso? Todos tenemos sentimientos y emociones y hay que expresarlos”, reflexiona el portugués en esta entrega que será vista en 40 países.

“La cultura Italiana me encanta”

El futuro es algo que empieza a obsesionar a CR7 sea en Juventus o en otro lugar. “La cultura italiana me encanta. A los 33 empiezas a pensar que vas cuesta abajo. Quiero seguir en el fútbol, pero no quiero que la gente diga Cristiano era un jugador increíble, pero ahora es lento. No quiero eso”, concluyó el jugador que estrena serie este martes.

En una de sus últimas reflexiones reconoce el esfuerzo de Golovkin como pugilista. “Creo que tu trabajo es más difícil que el mío porque estás tú solo. No creo que pudiera ser boxeador. Es duro. Tienes que nacer con ese don. Yo creo que nací para ser futbolista profesional”, cuenta a un lado del ring.