La admiración a Cristiano Ronaldo no solo es exclusiva de los millones de seguidores que lo sigue por TV, sino también de sus propios colegas y compañeros. Weston McKennie, con el que el luso comparte vestuario en Juventus, es uno de ellos.

El estadounidense, de hecho, ha aprendido muchas cosas de Cristiano Ronaldo en un año. Eso sí, imborrable también es la primera vez que McKennie conoció a la leyenda portuguesa, algo que se produjo a mediados del 2020 en Juventus.

“Todavía recuerdo la primera vez que lo conocí. Todos estaban regresando de las vacaciones o de las selecciones nacionales o algo y yo estaba caminando hacia la sala del fisioterapeuta para ir a mis exámenes médicos y esas cosas”, empezó a relatar McKennie, en una entrevista que dio para el FC Dallas, club en el que se formó.

McKennie y la imperdible anécdota de la vez que conoció a Cristiano Ronaldo. (Video: FC Dallas)

Show Player

“Lo vi salir, estaba en ropa interior y fue como ‘oh, Dios mío’, como si realmente fuera él, pero ya sabes, hice todo lo que pude para actuar con normalidad y no ser un fanático total porque iba a ser mi compañero de equipo, así que lo veré más a menudo de todos modos”, continuó el deportista de 22 años.

Asimismo, McKennie enumeró algunos aspectos que le ha enseñado Cristiano Ronaldo: “Ha sido una verdadera bendición poder jugar con él porque me ha enseñado muchas cosas. Ya sabes, disciplina, profesionalismo, manejo y hambre. Cosas que he tenido, pero cosas que también necesitaba mejorar y él me ha ayudado con eso hasta ahora”.

McKennie, ausente de la convocatoria de la selección de Estados Unidos para la Copa Oro, disfruta de unos días de descanso. Por su parte, Cristiano Ronaldo afina la máquina para continuar aumentando su registro goleador en la Eurocopa.