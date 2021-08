En la víspera del Juventus vs. Udinese, el entrenador Massimiliano Allegri y el vicepresidente Pavel Nedved se encargaron de confirmar la permanencia de Cristiano Ronaldo en el club. Sin embargo, la ausencia del atacante en la oncena inicial encendió las alarmas frente a una posible marcha a pesar de la palabra de los representantes de la institución.

“Fue una decisión compartida con el jugador, es normal que al comienzo de la temporada las condiciones no son las mejores”, explicó el directivo checo en una entrevista con DAZN, a uno minutos del pitazo inicial en el estadio Dacia Arena. No obstante, la explicación del retirado centrocampista parece no haber dejado conforme a los fanáticos.

Así que en la conferencia de prensa posterior al 2-2 entre Juventus y Udinense, los periodistas volvieron a tocar el tema de la sorpresiva suplencia de Cristiano Ronaldo. Esta vez, el técnico Allegri, quien conoce en qué condiciones está el crack gracias a la convivencia interna, dio una explicación ante dicha decisión.

“Cristiano Ronaldo está en forma, sí. Estuve hablando con él antes del partido y la decisión fue empezar en el banquillo. Le dije a Cristiano que se preparara, estuvo bien en la segunda parte”, declaró el DT de la ‘Vecchia Signora’, quien envió al goleador a la cancha en el minuto 60 para reemplazar a Álvaro Morata.

De esa manera (y por enésima vez en las últimas horas), todas las voces oficiales anuncian que el artillero seguirá en Turín, al menos por toda esta temporada. De hecho, CR7 tiene contrato vigente con la entidad italiana hasta mediados del 2022. Aunque hasta el final del presente mercado de fichajes nunca se puede descartar algo.

El golazo de Cristiano anulado por el VAR

Un golazo de cabeza en el minuto 95 del portugués Cristiano Ronaldo anulado por el VAR por fuera de juego impidió este domingo al Juventus comenzar con triunfo la nueva temporada de la Serie A en el campo del Udinese, que remontó un 0-2 adverso con goles del argentino Roberto Pereyra y del español Gerard Deulofeu y sumó un punto (2-2).

El epílogo del partido parecía volver a coronar a Cristiano, que empezó como suplente y, tras saltar al campo en la reanudación, había aparecido en el último suspiro para rescatar al Juventus. Firmó un gran gol de cabeza y lo celebró quitándose la camiseta, pero su alegría fue frustrada poco después por la intervención del VAR, que detectó su fuera de juego.

Fue la última emoción de un partido que arrancó de la mejor forma para el Juventus, al ritmo del argentino Paulo Dybala, capitán, quien anotó a los 2 minutos el 1-0 a pase del uruguayo Rodrigo Bentancur y ofreció a los 23 una espectacular asistencia para el 2-0 del colombiano Juan Guillermo Cuadrado.