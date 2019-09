Cristiano Ronaldo marca alucinante 'póker': cuatro goles y cerca de un récord histórico | VIDEOS

No se cansa de hacer goles con su selección. Cristiano Ronaldo sigue ampliando su récord como máximo goleador histórico de la selección de Portugal, luego de marcarle cuatro goles a Lituania en condición de visitantes, por la clasificación a la Eurocopa 2020.

Los minutos 7', 61', 65' y 76' fueron aquellos donde Cristiano Ronaldo dejó su sello personal en la portería de Lituania, rival que no presentó ningún problema para Portugal, equipo que viene de campeonar en la UEFA Nations League y que se presenta como un serio candidato a lograr el bicampeonato de la Eurocopa 2020.

