Cristiano Ronaldo le manda su 'chiquita' a Lionel Messi tras las Champions League ganadas con Real Madrid

Cristiano Ronaldo se refirió a Lionel Messi y lo elogió por su gran trayectoria. Sin embargo, el portugués se diferenció del argentino y resaltó que ganó la Champions League con clubes diferentes.

"Lionel Messi es un jugador excelente que será recordado no solo por sus Balones de Oro, sino también por estar arriba año tras año. Sin embargo, la diferencia conmigo es que he jugado en clubes diferentes y también he ganado Champions League con equipos distintos. Además, he sido el máximo goleador de la Champions seis veces seguidas", dijo en una entrevista con DAZN.

Cristiano Ronaldo ha ganado cinco Champions League (una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid), mientras que Lionel Messi ganó cuatro 'orejonas' y todas con el Barcelona.

"No hay muchos futbolistas que tengan cinco títulos de Champions y por eso creo que me identifico con esta competición", añadió.

