Desde España indican que los caminos de Cristiano Ronaldo y Real Madrid pueden encontrarse nuevamente. En la víspera del partido contra Atalanta por la Champions League, Zinedine Zidane se ha referido a la posibilidad de ver al portugués vistiendo otra vez la camiseta de la ‘Casa blanca’ en la siguiente temporada.

El estratega francés conversó con la cadena Sky Sport de Italia. El reportero del medio citado consultó directamente al DT: “¿Son ciertos los rumores sobre el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid?”. Enseguida, el campeón del mundo contestó escuetamente: “Quizás”.

Acto seguido, ‘Zizou’ expresó que el delantero todavía tiene contrato vigente, pero nunca descarta nada, pues la situación puede cambiar en los siguientes meses. “Es un jugador de la Juventus. Ahora veremos qué pasa en el futuro”, agregó el ganador de tres trofeos de la Liga de Campeones en su etapa como director técnico.

Finalmente, Zidane sostuvo que en el club aún hay un recuerdo fresco de CR7 por todo lo que aportó. “Conocemos a Cristiano Ronaldo, la persona que es y lo que hizo aquí. Hice lo que tenía que hacer con él, tuve la suerte de entrenarlo porque es realmente impresionante”, concluyó el galo.

Karim Benzema habló de Cristiano Ronaldo

El delantero francés desconoce cuál es la situación actual del portugués en la Juventus. Sin embargo, el atacante guarda buenos recuerdos de su excompañero, con quien compartió en la ofensiva de la ‘Casa blanca’ por largos años.

“Con Cristiano Ronaldo hice mucho aquí, muchos goles y asistencias. Fue hace tres años ya. Está en otro equipo. No soy el presidente ni el entrenador. No sé si está bien o no en la Juventus. Jugar con él otra vez... siempre se portó bien conmigo. Y siempre hace goles”, dijo el goleador de los merengues.