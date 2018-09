Cristiano Ronaldo Jr. tuvo mejor inicio goleador que su padre en Juventus

Todos esperan que Cristiano Ronaldo sea en Juventus lo que fue en Real Madrid durante 9 temporadas: su máximo goleador. Sin embargo, el portugués aún no logra marcar ni un solo gol en sus 3 encuentros como titular que ha disputado hasta el momento. Todo lo contrario a su pequeño hijo.

Cristiano Ronaldo Jr. se ha insertado en las categorías inferiores de la Juventus y él sí que ha tenido un debut descomunal, pues marcó 4 goles y además demostró tener un nivel superior en juego a comparación de sus demás compañeros. Su equipo ganó por 5 a 1 ante el Lucento.

Cristiano Junior just scored his first goal for Juventus Under 9.

A player trained by none other than @Cristiano Ronaldo himself.

A left winger like his dad

Same playstyle

Same run

Same shot

Same goal

Like father like son. pic.twitter.com/X2rFsmcSZu