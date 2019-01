​Cristiano Ronaldo gana por sexta vez el trofeo Globe Soccer

El 2019 ha comenzado bien para CR7, todavía no termina la primera semana del nuevo año y Cristiano Ronaldo se hizo de un nuevo galardón. Se trata de su sexto año consecutivo obteniendo el premio a Mejor Jugador en los Globe Soccer Awards de Dubái.

Cristiano premiado

Los premios están siendo entregados en el Madinat Jumeirah Resort del emirato, adonde viajó la estrella del fútbol para recoger el premio. Como se recuerda, Cristiano Ronaldo decidió no acudir a la ceremonia del Balón de Oro, donde fue premiado Luka Modric, debido a temas personales, pero para esta ocasión no quiso perderse la ceremonia.

Los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappe también estaban nominados al Mejor Jugador de 2018. Al final fue Cristiano Ronaldo el que se quedó con el premio. 'No estoy obsesionado con los premios individuales. Lo más importante es ganar títulos colectivos y ayudar al equipo. Lo demás llega de manera natural. No pienso todo el rato en batir récords. Trabajo ante todo para ayudar al equipo y estar a mi mejor nivel. No escondo que soy feliz cuando gano pero no es el fin del mundo cuando no es el caso', aseguró la estrella.