Fans hacen cola para tomarse curiosas fotos con Cristiano Ronaldo

Se sabe que Cristiano Ronaldo es uno de los personajes más queridos en Portugal debido a las alegrías conseguidas con su selección, pero pocos conocen las extraña costumbre que han adoptado algunos fans suyos, quienes llegan hasta la ciudad de Madeira para fotografiarse con los genitales del crack.

Hacen cola

Fans de Cristiano Ronaldo hacen cola para fotografiarse con su estatua, pero tienen una extraña fijación con sus partes íntimas. Como se recuerda la localidad de Funchal, en Madeira, es la ciudad natal de CR7, en esta zona el jugador de la Juventus tiene un hotel e incluso el aeropuerto lleva su nombre.

'Mientras esperaba para volver al crucero, me di cuenta de una corriente de turistas que estaban dispuestos a tocar esa zona. Parecía hacerlos sonreír a todos, particularmente a una joven rubia. Ella no podía mantener sus manos fuera', comentó uno de los turistas que llegó hasta Maderia y se topó con la estatua de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo se quedó en 2018 sin el Balón de Oro, el "The Best" de la FIFA y el premio a mejor jugador del año de la UEFA, todos ellos ganados por el croata Luka Modric, su excompañero en el Real Madrid. 'No estoy obsesionado con los premios individuales. Lo más importante es ganar títulos colectivos y ayudar al equipo. Lo demás llega de manera natural. No escondo que soy feliz cuando gano pero no es el fin del mundo cuando no es el caso', aseguró la estrella que brilla en la 'Vieja Señora'.