Cristiano Ronaldo explicó el origen de su famosa celebración: ¡Siuuu! | VIDEO

Una de las características de Cristiano Ronaldo en cada gol que marca en sus equipos es su celebración. Desde 2013 festeja los tantos estirando los brazos con un grito que se ha vuelto muy popular en los últimos años: "Siuuu".

En una entrevista, Cristiano Ronaldo explicó cómo se le ocurrió la celebración y contó que fue en un partido ante el Chelsea con la camiseta del Real Madrid.

"La primera vez fue cuando jugamos en Estados Unidos contra el Chelsea y no sé cómo ocurrió, solo anoté y la hice. Para ser sincero, fue natural y después me gustó. Lo empecé a hacer más habitualmente y vi que a la gente le gustaba. Me recordaban por esa celebración y, entonces, seguí haciéndolo", dijo el portugués en una entrevista con Soccer.com.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS:

Perú vs. Ecuador: hora, fecha y canal del partido por el sétimo lugar de los Juegos Panamericanos Lima 2019

¿Cambiaban la historia en Lima 2019? El universo de jugadores Sub 23 que militan en el Fútbol Peruano [FOTOS]