Cristiano Ronaldo ha trabajado duro para llegar y mantenerse en la cima del fútbol. Desde sus inicios, el portugués la tuvo complicada, pero siempre pudo superarse hasta convertirse en uno de los mejores de la historia. Aunque hubo personas que dudaron sobre las capacidades del actual jugador de Manchester United, tal como le ocurrió a Rodrigo Fabri.

El exfutbolista brasileño, que pasó por las filas de Real Madrid, desveló que pudo conocer a ‘CR7’ de cerca cuando compartieron sesiones de entrenamientos en el Sporting Lisboa. En la temporada 2000-01, el astro luso llegó a uno de los clubes más importantes del país, pero tenía apariciones en el conjunto juvenil.

Entonces, Rodrigo Fabri comentó cuál fue la impresión que le dejó el máximo anotador de selecciones nacionales por aquel entonces y con solo 20 años. “Cuando estuve en el Sporting hicimos algunos entrenamientos contra la categoría juvenil y Cristiano Ronaldo entrenó contra nosotros”, inició.

Rodrigo Fabri jugó en Real Madrid en la temporada 1998-1999. (Foto: Twitter)

Enseguida, ‘Rodriguinho’ reconoció virtudes en el muchacho de Madeira, pero nada como para presagiar en lo que se convirtió con el paso de los años. “Todavía era muy joven, ya mostraba calidad, pero sinceramente, no me llamó la atención hasta el punto de decir: ' Oh, este chico va a ser el mejor jugador del mundo”, agregó en una entrevista con UOL Esporte.

Cristiano le tapó la boca, pero no le convence del todo

Luego, el ex Atlético de Madrid siguió hablando de ‘CR7’, aunque fue inevitable para él establecer comparaciones con otras estrellas como Lionel Messi o Neymar. También mencionó Fabri a Ronaldinho Gaúcho, de quien aseguró le tiene como ídolo, y dejó fuera de la discusión a Pelé, que no tiene competencia, según Rodrigo.

Cristiano Ronaldo debutó con Sporting Lisboa en la temporada 2002-03. (Foto: Instagram)

“Ves jugar a Messi o Neymar y te das cuenta de que su calidad es absurda, no necesitan estar al 100 por ciento físicamente bien para poder ejercer su profesión con grandeza. Cristiano Ronaldo no. A pesar de su técnica depurada, él también necesitaba estar en la cima de su juego físicamente y nunca dejó que ese vértice cayera, por lo que merece ser considerado uno de los más grandes de la historia”, manifestó.

“Si seguimos comparando, un Ronaldinho, que era un mago, un extraterrestre jugando a la pelota, con la profesionalidad de Cristiano Ronaldo... ¿Dónde hubiese estado su techo? Hubiera llegado más lejos seguro. Soy el fan número uno de Ronaldinho, pero esto es una realidad. Si se hubiese implicado como Cristiano, sería unánime entre los segundos más grandes de la historia, porque ni siquiera compararé a Pelé”, cerró.