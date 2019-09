Georgina Rodríguez: Cristiano Ronaldo y su insólita revelación sobre tener sexo con la modelo | VIDEO

Tremendas revelaciones. El jugador de la Juventus, Cristiano Ronaldo, mantuvo una extensa y atractiva entrevista donde no solo le preguntaron por temas relacionados al fútbol, sino de su vida íntima con su pareja, Georgina Rodriguez.

En plena conversación, el atacante portugués fue consultado sobre su magnífico gol de chalaca que anotó en la temporada 2017-2018 con el Real Madrid en la Champions League que dio la vuelta al mundo y el goleador no dudó en calificarlo como uno de los mejores goles de su carrera.

"Nunca vi un gol de chilena (chalaca) así, la forma en la que salté, contra Buffon y la Juventus, en cuartos de la Champions League, probablemente uno de los mejores goles de siempre en la historia del fútbol. No porque sea mi gol, si hubiera sido de otro jugador hubiera dicho lo mismo", contó el propio jugador en la entrevista.

Sin embargo, la pregunta no finalizaría ahí, sino que tenían que 'compararlo' entre el gol o tener una noche de pasión con su pareja, Georgina Rodriguez.“No, con mi Gio, no. No hay gol que supere el sexo con Georgina", dijo entre ridas la estrella de la Selección de Portugal.

