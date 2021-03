Cristiano Ronaldo no tuvo la mejor de las noches en el Portugal vs. Serbia por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El atacante de Juventus tuvo un partido para el olvido debido a que nunca puedo encontrar su mejor versión con el balón; sin embargo, todo esto pudo cambiar en los últimos minutos, luego de que anote un gol que rompía la igualdad 2-2. Cuando se dirigía a festejar con sus compañeros, el árbitro decidió no validarlo.

A los 94 minutos, el pase largo de Nuno Mendes encontró a ‘CR7′ quien aprovechó la mala salida del portero serbio para definir por debajo de él con dirección a la portería. El balón traspasó la línea de gol, pero un defensor logró despejarlo, por ello, el árbitro del encuentro pensó que el tanto no se había dado y continuó con el juego.

Cristiano rápidamente fue donde el juez línea a reclamarle la validez del tanto. Su pedido fue tan eufórico que el principal decidió amonestarlo con tarjeta amarilla al sentir que su forma de expresarse fue excesiva. Esta fue la gota que colmó el vaso para Ronaldo.

El atacante decidió dejar el campo de juego lleno de indignación. Mientras caminaba, se quitó la banda de capitán que tenía en el brazo y la lanzó al césped en señal de inconformidad. El partido terminaría 2-2.

Con este resultado, Serbia y Portugal igualan en la parte alta del Grupo A por las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022 con cuatro puntos. El grupo lo completan Luxemburgo (3), Azerbaiyán (0) e Irlanda (0).