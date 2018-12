Cristiano Ronaldo dispara contra Lionel Messi y lo reta a jugar en Italia

Cristiano Ronaldo culminó su rivalidad con Lionel Messi cuando dejó el Real Madrid y partió rumbo a Juventus, o eso se pensaba. El portugués, quien no suele hablar sobre su eterno rival futbolístico, se animó a dejarle un reto al argentino para que se anime a dejar el Barcelona y mudarse a Italia.

"No (echar de menos a Messi)... He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección... mientras él todavía está en España. Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas", disparó sin anestesia Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Además, lo invitó a jugar en Italia algún día: "Me gustaría que viniera a Italia algún día. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz", finalizó el portugués sobre la 'Pulga'.

Cabe recordar que esta temporada sonó fuerte el rumor que Inter de Milan quería fichar a Lionel Messi como una respuesta a la Juventus por Cristiano Ronaldo. ¿Se dará la próxima temporada?

