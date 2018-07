Cristiano Ronaldo: "La Juventus siempre me gustó desde niño" [VIDEO]

Ante los rumores de un posible traspaso de Cristiano Ronaldo a Juventus por un valor de 100 millones de euros, los hinchas han recordado unas declaraciones del portugués tras el 3 a 0 en Turín por la Champions League, día en que anotó el famoso gol de chalaca y le dedicó unas palabras a los hinchas juventinos.

La Juventus es un lugar donde están grandes futbolistas. Para mí es un momento top. Estoy muy feliz, muy emocionado porque La Juve siempre fue un club que me gustó desde niño. Tengo que agradecer a todos los italianos que estuvieron presentes en el estadio y me aplaudieron porque me dejan buenas memorias en el corazón. Pues grazie (gracias en italiano), dijo en aquella oportunidad Cristiano Ronaldo a la UEFA tras el partido.

Cabe recordar que, según ha informado 'Tuttosport' de Turín, la Juventus está dispuesta a pagarle 30 millones de euros, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado de la Serie A y ganaría 4 veces más que el mejor pagado del club, Gonzalo Higuaín.

