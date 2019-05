Cristiano Ronaldo dedicó un emotivo mensaje de despedida para Massimiliano Allegri | FOTO

Siguen los mensajes de despedida para Massimiliano Allegri. Esta vez, Cristiano Ronaldo utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del técnico italiano, quien anunció su salida de Juventus luego de 5 temporadas.

"¡Gracias mister! Hemos compartido solo un año juntos pero ha sido excepcional porque además de ser un gran entrenador, eres una gran persona. Ha sido un placer trabajar contigo", fue el mensaje de Cristiano Ronaldo para Massimiliano Allegri a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que este sábado fue la conferencia de prensa de despedida para el entrenador italiano, quien se va del conjunto turinés con 11 títulos bajo el brazo, siendo el tercer entrenador más laureado en la historia de la 'Vecchia Signora'.

"Ahora no sé nada, mañana celebraremos el Scudetto (en el Juventus-Atalanta). El futuro veremos. Una pausa me vendría bien, luego es el normal que el 15 de julio empezaré a tener ganas de trabajar, pero eso no depende de mí. Veré las propuestas, y si no, tendré un año para mí, mis hijos, mi pareja, mi padre y mis amigos", indicó el técnico en conferencia de prensa.

