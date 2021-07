Cristiano Ronaldo está a unas semanas de arrancar la cuarta temporada vistiendo la camiseta de Juventus. El portugués, pese a que no pudo ganar la Champions League, ha cumplido con lo proyectado por la directiva a nivel local: dos trofeos de la Serie A, dos de la Supercopa de Italia y una Copa de Italia.

Después de quedar eliminado en los octavos de final de la Eurocopa con la selección nacional, el futbolista se tomará unas merecidas vacaciones, pero todavía no tiene claro si seguirá en Turín (su contrato vence en junio del 2022) o se marchará teniendo a Manchester United y PSG como posibles destinos.

Mientras el asunto se resuelve, en las últimas horas apareció en escena David Trezeguet, ex jugador de la Juventus, para comentar algunos detalles de la interna. El campeón del mundo con Francia en 1998 dejó entrever que hubo problemas en el vestuario por causa de las preferencias con Cristiano Ronaldo.

En la misma línea, el retirado futbolista admitió que, en su momento, los dirigentes de la ‘Juve’ realizaron un gran movimiento para cerrar la incorporación del luso. No obstante, la plana directiva no calculó que, conforme avanzaron los años (ya van tres), no han podido gestionar de la mejor forma la presencia del astro.

“La mayor genialidad fue fichar a Cristiano Ronaldo, nadie se esperaba a ‘CR7’ en un club que en su ADN siempre tuvo el máximo cuidado con el balance. Claro, hubo algún problema con los compañeros, pero marcó 100 goles”, expresó Trezeguet en una conversación con el diario local Gazzetta dello Sport.

En ese sentido, el galo comentó que Zinedine Zidane era el hombre indicado para manejar un vestuario complicado que, ante la presencia imponente del portugués, tuvo inconvenientes para avanzar hacia un objetivo común. Como muestra, la pasada campaña: el luso fue goleador del plantel, pero en el colectivo solo ganaron un trofeo y se complicaron para llegar a la Liga de Campeones.

“Creo que nadie como Zidane habría sabido gestionarlo. En la Juve, quizás, faltó diálogo. Un entrenador puede coger a un jugador, enseñarle un partido y decirle: ‘mira, caminaste durante 90 minutos, ayúdame a ganar’. Hay jugadores que te hacen ganar y no puedes tenerlos en contra, Ronaldo es de esos y también Dybala. Otros, con el respeto debido, menos”, sentenció.