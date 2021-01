La distancia entre Cristiano Ronaldo, uno de los ídolos más extrañados en Real Madrid, y Florentino Pérez, presidente de la Casa Blanca, parece haber llegado a su fin luego del amistosos encuentro que ambos sostuvieron esta semana en Italia.

Según el periodista Eduardo Aguirre de ‘El Chiringuito’, quien a su vez tiene una gran amistad con Cristiano Ronaldo, el portugués se encontró casualmente con el mandamás del Real Madrid mientras este recorría la sede de la Juventus en Turín. La reunión no podría haber salido mejor.

En principio, Florentino Pérez fue a visitar al presidente de la ‘Vecchia’, Andrea Agnelli, pero en el camino se encontró con el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Lejos de ignorar el momento, el también ingeniero español sostuvo una charla muy cordial con ‘CR7′.

“Me cuentan que la conversación ha sido de un par de minutos. Amistosa, distendida, buen rollo. Muy agradable. Han olvidado todo lo que pasó por la salida de Cristiano Ronaldo y están en su mejor momento. Han hablado como cuando se encuentran dos amigos”, reveló el periodista del programa español de ‘Mega’.

Cabe recordar que ante los rumores, el presidente del Real Madrid dejó claro que no tuvo ninguna discusión ni alejamiento con Cristiano Ronaldo. “Siempre he tenido una relación perfecta con él y nunca he tenido ningún problema personal ni de dinero”, dijo Florentino en una entrevista con ‘Onda Cero’ en 2019.

”Renovó varias veces porque estuvo nueve años y era siempre una satisfacción tenerle como el mejor jugador del equipo. Jamás nos habló de la deuda (Hacienda), ni Cristiano ni su representante. Él quería cambiar y mejorar en una nueva etapa su contrato, al final lo encontró en la Juventus y fue bueno para todos, para él y también para el Real Madrid”, añadió.