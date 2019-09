Cristiano Ronaldo confesó que necesita "6, 7 u 8" Balones de Oro para estar por encima de Lionel Messi

La autoconfianza y su ego le permite a Cristiano Ronaldo considerarse, sin titubeos, el número uno del mundo. Sin embargo, para que esté por encima de Lionel Messi y no haya discusión, el portugués cree que necesita más trofeos de Balones de Oro, que los cinco que actualmente posee junto con el argentino.

"Lionel Messi está en la historia del fútbol", confesó Cristiano Ronaldo en una entrevista con la cadena británica ITV el martes reciente. Eso sí, el crack de Juventus cree que necesita "seis, siete u ocho para estar por encima de él", dijo, en referencia a los Balones de Oro.

Cristiano Ronaldo confesó no tiene una gran amistad con Lionel Messi, pero la rivalidad futbolística que han sostenido por varios años ha sido influyente para progresar en su carrera.

"No somos amigos, pero hemos compartido esta etapa durante 15 años", dijo Cristinao Ronaldo. "Sé que él me ha impulsado a ser un mejor jugador y yo le he impulsado a él a ser un mejor jugador también", contó.



Cristiano Ronaldo, exfutbolista de Manchester United y el Real Madrid, tiene entre sus éxitos cinco copas de la Champions League. Y a nivel selección, la estrella guió a los lusos a los títulos en la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones el presente año.

"No sigo los récords, los récords me siguen a mí. Soy adicto al éxito, y no creo que sea algo malo, creo que es bueno", señaló Cristiano Ronaldo.