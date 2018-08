Chalaca de Cristiano Ronaldo fue elegido el mejor gol de temporada

El gol de chalaca de Cristiano Ronaldo a la Juventus en la Champions League pasada, cuando aún jugaba en el Real Madrid, fue elegido como el mejor gol de la temporada.

El tanto de Cristiano Ronaldo recibió en total 197 496 votos y fue definida por los Observadores Técnico de la UEFA como una "extraordinaria exhibición de técnica y potencia física".

Congratulations @cristiano, Goal of the Season winner!



Ronaldo topped the poll with nearly 200,000 of the total 346,915 votes!



Past winners, rest of the Top 11, voting info...