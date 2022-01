Cristiano Ronaldo regresó a Manchester United con la ambición de ganar todos los trofeos. Por diversas circunstancias (cambio de entrenador, lesiones o casos de coronavirus), los ‘Red Devils’ quedaron relegados en la pelea por conquistar la Premier League. De todos modos, el delantero aclaró que un club grande tiene la obligación de situarse entre los tres mejores.

“Manchester United debe ganar el campeonato, o acabar segundo o tercero. No me puedo imaginar cualquier otra clasificación”, manifestó ‘CR7′. Actualmente, los ‘Red Devils’ se ubican en la casilla siete de la tabla y están once puntos debajo del podio. Aunque, el conjunto de Old Trafford tiene partidos pendientes, los suspendidos por el brote de la COVID-19.

“Dentro de mi corazón, no acepto que nuestra mentalidad nos lleve a pensar en otra cosa que no sea acabar entre los tres primeros de la Premier League”, agregó el goleador del equipo en una conversación con la cadena Sky Sports.

“No quiero estar en un club para pelear por la sexta o la séptima plaza. Estoy aquí para tratar de ganar y de ser competitivo. Creo que si cambiamos de mentalidad podemos hacer grandes cosas”, insistió Cristiano Ronaldo, que reclamó paciencia con el nuevo entrenador (el alemán Ralf Rangnick): “Desde que llegó se ha mejorado en algunos puntos, pero necesita tiempo”.

Y para avanzar, el ganador en cinco ocasiones del Balón de Oro reclama medidas radicales: “Creo que, a veces, para construir algo, hace falta destruir ciertas cosas. Año nuevo, vida nueva. Espero que el Manchester esté a la altura que la gente espera, sobre todo sus hinchas. Somos capaces de cambiar las cosas ahora”, aseguró.

De otro lado, el luso no jugó el pasado lunes el partido contra el West Ham de la FA Cup (victoria 1-0) por una lesión: “Voy a tratar de entrenar con normalidad este jueves. Vamos a ver cómo reacciona el cuerpo, pero tengo confianza. Crucemos los dedos”, sostuvo sobre su estado para el juego del fin de semana ante Aston Villa.

“Conozco mi cuerpo al cien por ciento. Soy maduro, y la experiencia me ha dado la posibilidad de entender mi mente, mi cuerpo y todo lo que rodea al fútbol. Es bueno, porque soy una persona diferente, un jugador diferente (al que era cuando llegué al club de más joven), pero la ambición sigue siendo la misma. Quiero jugar y ayudar al equipo”, señaló.