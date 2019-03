Cristiano Ronaldo asegura que no quiere regresar al Real Madrid

Tras el regreso de Zinedine Zidane al Real Madrid podría tras distintas consecuencias. Según la prensa española, una de ellas sería la vuelta de Cristiano Ronaldo al club español.

Sin embargo, el propio Cristiano Ronaldo se encargó de desmentir la noticia y aseguró que no extraña al Real Madrid, por lo que se quedará en la Juventus.

"No echo de menos España ni Portugal. Las cosas son como son. Obviamente dejé muchos amigos, dejé un gran club como el Real Madrid. Dejé un club que me dio mucho cariño, personas, amigos... Pero no echo de menos el país en sí, porque tengo lo mismo aquí. Por eso, no ha sido difícil para mí. Ha sido todo muy intenso, interesante, diferente, pero me he adaptado bien y estoy feliz", dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista con DAZN.

"Ganamos la final de la Supercopas de Italia en Arabia Saudí. Fue mi primer título aquí. Un balance positivo a nivel individual. Me siento adaptado a la Liga Italiana, una liga difícil, para mí, la que más a escala de delanteros. Es una liga con mucha calidad. No me esperaba que tuviera tanta. Ha sido una buena adaptación. Mi familia está feliz y mis hijos también. Por eso, todo positivo", agregó.

