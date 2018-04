Cristian Benavente es incluido entre los futbolistas más influyentes del planeta

La revista inglesa World Soccer, que otorga desde 1982 el Premio World Soccer al mejor jugador del mundo, ha publicado, en su edición del mes de abril, una lista con los "500 futbolistas más importantes del planeta (The 500 most important players on the planet).

Para esta edición, nuestro seleccionado Cristian Benavente es incluido en la importante lista, junto con los mejores futbolistas de la actualidad como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar.

Cristian Benavente aparece en la tapa de esta revista, donde también figuran Arjen Robben, Edinson Cavani, Sergio Ramos, Buffón, entre otros.

El motivo: su destacada temporada en el Charleroi, donde viene demostrando sus dotes, algo que ha sido tomado en cuenta por Ricardo Gareca, quien lo ha convocado para los últimos amistosos y podría incluirlo en la nómina final para Rusia 2018.