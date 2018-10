El crack titular del Real Madrid que desea jugar en la Premier League

Real Madrid ha tenido pocos fichajes esta temporada, como los de Álvaro Odriozola, repatriar a Mariano Díaz e incorporar a Vinicius Junior. Ahora, uno de los titulares de Julen Lopetegui ha salido a confesar que desea jugar en la Premier League.

Se trata de Dani Carvajal, quien fue sincero y se ve dentro de poco en el campeonato inglés: "Tengo claro que quiero jugar en la Premier. Es una experiencia que me gustaría tener y no me quiero quedar con esa espina", afirmó el lateral derecho del Real Madrid, quien ya ha jugado en la Bundesliga antes de regresar a la 'Casa Blanca'.

Además, respecto a su candidato favorito para el Balón de Oro, tiene a su compañero Luka Modric como el número 1: "Modric es la esencia del fútbol. No todo es meter gol. Iniesta ya tuvo la oportunidad y no se lo dieron", agregó Carvajal, quien no fue nominado.

Finalmente, recordó cuando Neymar jugó contra Real Madrid y estuvo a punto de ser nuevo jugador del club:"Me acuerdo perfectamente de Neymar en la cantera. Nos dijeron que se iba a quedar y le hicimos un manteo", ha asegurado el jugador.

