Crack de la selección de Francia anuncia su retiro por terrible lesión

"Les Bleus se acabaron", fue la contundente frase para terminar con su carrera en la selección de Francia y anunciar su retiro definitivo de la actual campeona del mundo debido a una lesión que lo alejó de Rusia 2018.

Se trata del defensor central de Arsenal, Laurent Koscielny. El jugador concedió una entrevista a Canal Plus y anunció su retiro de la selección de Francia: "Pienso que la victoria del Mundial me ha hecho mucho más daño psicológicamente que mi lesión. La Copa del Mundo quedará como una etapa negra de mi carrera y de mi vida", afirmó el central.

"Pienso que he dado lo que he podido al equipo de Francia. Pero tengo 33 años ahora. Jugué dos Eurocopas, un Mundial... Mi lesión nada ha cambiado, les Bleus se acabaron. Siempre seré un hincha de la Selección, pero es seguro que no volveré a vestir la camiseta", añadió el jugador.

Cabe recordar que Laurent Koscielny sufrió una terrible lesión el pasado 3 de mayo en la semifinal de la Europa League con Arsenal, en la que perdió ante Atlético de Madrid. El central era titular en Francia junto a Samuel Umtiti.

