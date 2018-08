Crack del Manchester United aún no aparece y sería vendido

Parece que el inicio de temporada para José Mourinho le va a sacar más de una cana verde, primero, debido a los refuerzos que la dirigencia no ha cumplido con traerle y porque también hay un futbolista del Manchester United que hasta hoy no se ha presentado, no ha informado el por qué y, lo peor de todo, sería vendido por sus últimos comportamientos no acorde a las reglas de la institución de Old Trafford.

Se trata del atacante francés Anthony Martial, quien a su alegría por ser por segunda vez padre, le tiene que agregar que José Mourinho está disgustado por su actitud, ya que no se encuentra con Manchester United realizando la pretemporada en tierras norteamericanas. Según los medios británicos deportivos, Martial sería vendido en los próximos días porque el club cree que no tiene fuerza mental para jugar en Manchester.

Ante la ola de críticas, Anthony Martial escribió un tuit que ha generado más polémica. "Gracias por todos sus mensajes. Mi pequeño Swan está bien, para la madre fue un poco más duro, pero gracias a Dios ya está mejor", aseguró el atacante en su cuenta de Twitter y agregó: "Lo siento pero mi familia siempre irá primero… Mañana vuelvo a Manchester", escribió en su cuenta personal.

