¿Courtois al Real Madrid? Chelsea fichó nuevo portero por si las dudas

El Chelsea contrató al veterano portero inglés Robert Green, según anunció el propio equipo a través de sus redes sociales.

El arquero llega como jugador libre, luego de desvincularse del Huddersfield Town, donde solo disputó un partido la temporada pasada.

Robert Green ha jugado 12 partidos con la selección de Inglaterra y estuve en el Mundial 2010, así como también en la Eurocopa 2012.

"Estoy increíblemente emocionado de haberme unido a uno de los clubes más grandes del mundo del fútbol como el Chelsea. Tener esta oportunidad en esta etapa de mi carrera es algo verdaderamente especial, y no puedo esperar para empezar ahora. Gracias a todos por el apoyo", escribió el arquero en su cuenta de Twitter.

Con la llegada del inglés, el Chelsea cuenta ya con tres porteros (Willy Caballero, Thibaut Courtois y Robert Green). Justamente el belga es vinculado con el Real Madrid y tiene muchas posibilidades de llegar al Santiago Bernabéu.

Chelsea FC has today completed the signing of Rob Green, who joins to provide backup for Thibaut Courtois and Willy Caballero... https://t.co/EzkhZxBHu6