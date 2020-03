Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus, pues hasta la fecha ha registrado más de 4 personas fallecidas por el COVID - 19 y por ello su país se mantiene en cuarentena.

Dentro del país europeo se encuentran grandes deportistas, uno de ellos es el belga, Romelu Lukaku quien contó el drama que vive en Italia pasando la cuarentena lejos de su familia.

“Casi me volví loco ayer. No puedo salir, no puedo entrenar. Me siento encerrado y ya llevo nueve días. Extraño la vida normal. Estar con mi madre y con mi hijo. Con mi hermano. Pienso en todos y es triste. No puedes tener contacto con las personas que amas”, contó el jugador del Inter de Milán.

Asimismo, Lukaku agregó que su madre es diabética y en estos momentos prefiere estar junto a ella, sin embargo, debido a la medidas del estado italiano, no puede.

“Tengo que tener cuidado. Mi madre tiene diabetes así que no puedo ir y abrazarla. Ella ya no sale. Mi hermano y yo se lo dijimos de inmediato. Ni pensarlo. Sale al jardín y por la noche, después de anochecer, toma un poco el aire pero nada más”, finalizó en una conversación con Ian Wright, quien es exjugador del Arsenal.