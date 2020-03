El coronavirus ha golpeado fuertemente la economía en el mundo. Millones de personas se encuentran en una tremenda incertidumbre porque sus principales fuentes de ingreso han quedado prácticamente anuladas tras el anuncio de los diversos gobiernos de una cuarentena generalizada.

Este problema es el que presentan un grupo de trabajadores ‘casuales’ del Manchester City, quienes se encuentran preocupados por no conocer cual será su futuro laboral y más aún por no tener una respuesta inmediata por parte del club de los ‘ciudadanos’.

“Mandé un correo al club hace una semana cuando empezaron las cancelaciones de partidos comenzaron. Me respondieron que lo habían trasladado a otro departamento. No sé si voy a saber algo de ellos pronto. No nos han respondido de la agencia de empleo tampoco", reveló un trabajador para el medio Sportsmail .

“Es como si trataran de ignorarlo, pretender que no es un problema. Mucha gente estudia en la universidad con ese dinero, como sea de pequeño que se vea para un equipo tan rico, es importante. Crees que los clubes grandes van a dar el paso al frente, pero creo que no lo harán. Piensas que ellos van a demostrar más apoyo. Son uno de los clubes más grandes del mundo. Es algo ridículo”, agregó este colaborador que prefirió no ser identificado.

Este grupo de trabajadores no forman parte de la planilla principal del club porque son trabajadores eventuales que ocupan cargos en la administración, la hospitalidad y la restauración.