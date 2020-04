Coronavirus Italia

En los últimos días, el defensor de la Fiorentina y la Selección Argentina, Germán Pezzella, aseguró que los recientes análisis del virus COVID-19 salieron negativo. Pero, el momento que vivió a causa de este virus le generó mucha ansiedad y temor sobre su estado de salud.

“Fue un alivio, sí, pero el momento que estamos pasando no ayuda mucho para sentirme así. Desde que me dieron el positivo hasta que me volvieron a hacer los tests, que son dos, pasaron tres semanas. Yo me sentía bien, pero cuando no tenés la confirmación sigue siendo raro, porque no sabés hasta qué punto estás curado o no”, respondió a la entrevista del diario Olé (Argentina).

Asimismo, comentó cómo vivió la etapa de aislamiento: “Por suerte acá tenemos un cuerpo médico muy bueno, estuvimos rompiéndoles los huevos todo el tiempo, sacándonos las dudas, y ellos nos fueron guiando, pero un poco está ese cagazo, por decirlo de alguna manera, de pensar “¿mañana me despertaré sin poder respirar, estaré complicado o no?”.

"Uno nunca sabe qué puede pasar. Traté de tomármelo con calma para no transmitirle temor a la gente que quiero. Pero internamente uno cuando está en la cama o mirando el techo y empieza a pensar o lee noticias, dice ‘uh, y yo estoy con este virus, vamos a ver para dónde repercute, para qué lado te lleva…’. Y también tenés el miedo de que al ser deportista te quede alguna secuela en los pulmones... No sé: un montón de preguntas que uno se va haciendo”, agregó.

Finalmente, sostuvo que siempre hay algo positivo de las cosas que le sucede alguien: “Pero algo bueno de todo esto tenés que sacar: imaginate tantas horas solo en tu casa, te da tiempo para pensar de la primera hasta la última cosa. Y cuando la pelota está en movimiento, no pensás. No hay ue dejar que sea algo pasajero, porque ya entrás de nuevo en esa locura y se te olvidó”.

