Hace algunos meses, el fútbol español quedó totalmente sorprendido cuando el mejor portero en su historia, Iker Casillas, anunciaba su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Sin embargo, este lunes 15 de junio dio a conocer que renunciaba a esta postulación debido a la situación generada por el Coronavirus en España.

"Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones de la RFEF recientemente convocadas", afirma Iker Casillas en el comunicado que emitió a través de sus redes sociales y afirma que se deba a la "excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a segundo plano".

"En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones sólo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental", añade Casillas.

¿Quién queda como máximo candidato?

Con la renuncia de Iker Casillas a la presidencia de la RFEF, queda todo el camino libre para que Luis Rubiales pueda seguir siendo el presidente del máximo ente del fútbol español.

