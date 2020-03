Uruguay no es ajeno a la pandemia del coronavirus, por ello, más de 250 uruguayo están infectados con el COVID - 19 lo que ha hecho el delantero de la selección ‘charrúa’ haga una gran donación a sus compatriotas que no la pasan bien.

Luis Suárez, delantero uruguayo y crack del Barcelona, sabe que su natal Uruguay no la pasa nada bien a causa del COVID-19. Conoce que las personas de bajos recursos son los más afectados y por ello hizo un importante donativo a los pobladores de Casavalle, una de las zonas de bajos recursos en Montevideo.

Según reporta el diario charrúa El Observador, Suárez entregó 500 canastas con alimentos y productos de primera necesidad para la gente de la zona. El internacional con la Selección de Uruguay no se ha desentendido del tema del coronavirus en su tierra y le da una mano a las personas de bajos recursos económicos.

Luis Suárez y su mensaje por el coronavirus

“Esto es lo mínimo que puedo hacer para las personas que más lo necesitan. Ahora, la gente no quiere saber nada de fútbol. Esperan salir a la calle sin miedo. No se me pasa regresar a mi país porque la mejor manera de cuidar a los demás es que me quede en España”, apuntó también al diario Referí.

Hay que tener en cuenta que Luis Suárez continúa con su proceso de recuperación a una lesión en la rodilla. Se entrena en solitario, pero con las recomendaciones de los doctores del Barcelona. No hay coronavirus que lo detenga.

“Pienso también en mis hijos y que se pueden contagiar. Los expertos recomiendan que uno se quede en casa y eso es lo que todos tenemos que hacer”, añadió el ex Ajax y Liverpool.

