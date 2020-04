Es casi un hecho que el fútbol se jugará sin púbico en las tribunas como consecuencia de la pandemia Covid-19. Ante esta coyuntura, Cesar Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con la selección argentina en 1978, se refirió al respecto con un ejemplo muy peruano.

“El fútbol le pertenece a la gente, no al mundo de los negocios, y la que está mal es la gente. No soportaría yo un partido sin público, el que sostiene el fútbol son los espectadores. Un partido de fútbol sin público es como ver a ‘Chabuca’ Granda sola en el Teatro Colón, yo hablo como jugador y entrenador”, señaló en dialogo con radio Ovación.

Por otro lado, fue consultado sobre cómo afronta Argentina esta crisis sanitaria, y aclaró que cumple a carta cabal todas las indicaciones del gobierno.

“Esperamos poder organizar bien la tristeza para después organizar la alegría, y esperemos que sea lo antes posible. Es una realidad que toca vivir. Los jugadores de este partido de la vida, pertenece a los científicos. Si a mí me dicen que me quede encerrado, lo tengo que hacer, no tengo ninguna autoridad para debatirlo. Estos casos se debaten entre científicos”

La relación de Menotti con el Perú es bastante estrecha. En más de una oportunidad, reveló su gran cariño por nuestro país, incluso contó que una de las fotos más grandes que adorna su casa, es la que tiene junto a Chabuca Granda, de quien se declaró gran admirador.

