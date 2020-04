El futbolista de Boca Juniors, Carlos Tévez, habló sobre la situación que vive Argentina y el mundo por la propagación del coronavirus. El atacante señaló que a la gente con menos recursos les cuesta más porque no pueden salir a trabajar de forma normal.

“Los barrios pobres es donde más cuesta. El estado está haciendo las cosas muy bien. Nosotros como ejemplo, tratando de ayudar. Acá no hay camisetas. Hay que estar. No importa la clase social. Hay que hacer entender a los vivos que estamos jugando con el sentimiento y vida de la gente. No se puede especular con los precios cuando la gente no tiene plata. Hoy estoy en otra situación. Yo pasé esos momentos. Es importante estar todos juntos y tratar de ayudar a la gente que más lo necesita”, dijo al diario Olé.

“Tenemos que ser agradecidos que estamos bien y sanos, comunicar. Y ponernos en el lugar del otro. Al que tiene el virus no le pueden dar un abrazo.Tiene fiebre y tiembla y la está pasando mal y tiene a su hijo o padre y no lo puede tocar. Es un virus de mierda. Todos queremos ayudar. Estaría bueno que estemos todos y podamos ayudar a la gente”, añadió.

Carlos Tévez aseguró que los futbolistas están en otra posición económica y pueden está sin cobrar durante un tiempo prolongado.

“El futbolista puede vivir seis meses, un año. No está en desesperación que vive con pibes día a día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia. No somos ejemplo en este caso, sí en otras cosas. Tenemos que estar y y ayudar, estar en los comedores. Para nosotros es fácil hablar desde casa, sabiendo que tengo comida para mis hijos. Pero la gente desesperada, que no se puede mover y si sale de la casa lo llevan preso, eso es lo preocupante. El estado está, está haciendo las cosas bien para esa gente. Tenemos que estar en lo que podamos estar con la gente del barrio”, comentó.