UTC sufre importante baja para la Copa Sudamericana 2019

UTC es uno de los cuatro representantes peruanos en la Copa Sudamericana 2019, torneo en el que enfrentará a Atlético Cerro de Uruguay el próximo 3 de abril en Cajamarca y cerrando la llave el 30 de dicho mes en Uruguay. Para la temporada 2019 no podrán contar más con un jugador que era vital en el esquema de Franco Navarro. Juan Pablo Vergara le dijo adiós al club.

Luego de 3 temporadas, Juan Pablo Vergara explicó la razón por la que dejó UTC: "Pasaron circunstancias y fue una decisión de los directivos con mi persona la de no renovarme el contrato. Se tomó una determinación y creo que mi era en UTC acabó, pero lo más importante es que uno tiene que terminar de pie con todo lo que ha dejado", indicó el volante de 33 años para Gol Perú.

"Yo he querido continuar porque me siento en casa, tengo lindos recuerdos, me siento tranquilo, la gente me quiere y Franco me ha dado la oportunidad. Sin embargo, todo no dura para siempre y hay que pensar en otros objetivos", agregó Juan Pablo Vergara.

