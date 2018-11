Técnico de Boca Juniors: "Tuvimos el partido en las manos pero se nos escapó"

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, declaró tras el 2-2 frente a River Plate en la mítica 'Bombonera' por la ida de la final de Copa Libertadores 2018. El entrenador hizo una reflexión acerca de lo ocurrido donde resaltó el compromiso de sus dirigidos.

"Me deja contento la actitud, me deja contento que lo fuimos a buscar. Tuvimos el partido en nuestras manos y se nos escapó dos veces", manifestó el DT 'xeneize'. "Más allá de no haber ganado hoy en nuestra cancha creo que la calidad de los futbolistas que tienen tanto Boca como River hace que el resultado siga abierto. Ninguno inclinó en el resultado la balanza a favor de uno, seguimos igual", agregó.

"Hoy fue una final de verdad, Boca y River jugaron una final de verdad y me voy contento por lo hecho por Boca con el dolor de que íbamos ganando dos veces y nos alcanzaron dos veces", añadió Barros Schelotto.

Finalmente, habló de lo que será la vuelta a jugarse en el estadio Monumental: "El que viene va a ser igual. Los dos equipos tienen jugadores que pueden desequilibrar, llegar al gol, generar la jugada de gol. Calculo que va a ser otro partido abierto pero vamos a dejar la vida para ganar y dar la vuelta en 15 días en la cancha de River".

"Se jugó una final de alto nivel, quedan noventa minutos", sostuvo #Guillermo en conferencia de prensa. La palabra completa en https://t.co/2aKQT35UOq pic.twitter.com/7BT4GfF7P2 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) November 11, 2018

Cabe mencionar que el partido de vuelta por esta final de Libertadores se jugará el domingo 25 a las 3 p.m. en el estadio Monumental de Buenos Aires.

