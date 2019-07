Sporting Cristal vs. Zulia FC: Renzo Revoredo y la autocrítica para conseguir la clasificación en la Copa Sudamericana

Ante Zulia FC en la Copa Sudamericana, Renzo Revoredo no tuvo el mejor de sus rendimientos,pero confía en mejorar y seguir avanzando en el torneo internacional.

‘Revorator’ hizo mea culpa, pero indicó que la llave aún no está cerrada con el 1-0. “Tenemos que corregir los errores y volvernos fuertes de locales. La clasificación depende unicamente de nosotros”, indicó el defensa.

El defensor no viene atravesando su mejor momento, pero sabe que ahora que Gianfranco Chávez no estará con el equipo, tiene una gran responsabilidad .“Es importante saber qué no hicimos bien y corregir para poder ganar”, agregó.

Los números

3 años suma Revoredo en Cristal, desde su regreso en 2017 tras jugar medio año en Melgar de Arequipa. Este marte en el estadio de Matute hará dupla en la zaga central con Omar Merlo