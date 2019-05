Sporting Cristal: Periodistas de Chile definen puntos bajos de la Unión Española

Sporting Cristal debutará mañana en la segunda ronda de la Copa Sudamericana visitando a la Unión Española de Chile. Los dirigidos por Claudio Vivas esperan sacar un resultado positivo de tierras mapochas para sellar la serie de locales el próximo martes 28 de mayo en Lima.

A fin de conocer un poco más de Unión Española, Diario El Bocón se contactó con tres periodistas chilenos, quienes dieron su análisis del rival de los bajopontinos.

Equipo peligroso

Macarena Nievas (Zona Mixta) señaló que Unión Española no será un adversario accesible para los bajopontinos. "Unión Española no es un rival débil, ha logrado resultado ante buenos rivales, no teniendo un juego consistente", comentó.

En otro momento, Nievas brindó detalles de los principales elementos del equipo hispánico que estará ante Sporting Cristal. "La figura es el delantero es Sebastian Varas y en la zona ofensiva aparece Mauro Caballero. En defensa se encuentra Ezequiel Palomeque", agregó.

Sale de mala racha

De otro lado, Jeser Lara de radio BioBio de Chile reveló que el equipo chileno llega en buen momento para esta segunda ronda de la Copa Sudamericana.

"Tras la clasificación ante Mushuc Runa (Ecuador) en la primera ronda de la Sudamericana, Unión Española sufrió un bajón importante en el campeonato local, pero en las dos últimas fechas pudo recuperarse tras los triunfos ante Universidad de Concepción (1-0) y Unión la Calera (1-2) que lo ha puesto en el tercer lugar del torneo. Siempre juega con un esquema 4-4-2", expresó.



Poca reacción

En tanto, Josué Laval de Radio Agricultura reveló que Unión Española es un rival que le cuesta jugar como local en sus últimas participaciones en torneos internacionales.

"No le ha ido bien en los últimos partidos de local en copas internacionales (empató con The Strongest por la Libertadores 2018 y Sport Huancayo por la Copa Sudamericana del año anterior y este año empató con Mushuc Runa", aseguró.

Laval sostiene que el equipo chileno cuenta con poca capacidad de reacción que podría aprovechar Sporting Cristal. "El fútbol de Unión Española no convence tanto hay mucha queja por el técnico, Fernando Díaz, debido a la forma como llegó a la conducción del equipo. Hay confianza en sacar un buen resultado, pero es un equipo que carece de reacción. Si Sporting Cristal le hace el primer tanto, le costará mucho a Unión Española remontar", concluyó.





Más noticias en otros medios

DT de Unión Española confesó que "será una llave apretada ante Sporting Cristal"

El error que cometió Sporting Cristal a un día de su debut en la Copa Sudamericana