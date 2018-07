Marcio Valverde aclara versión sobre el robo sufrido en Venezuela

Hace unos minutos surgió el rumor de que el plantel de Sport Huancayo sufrió un robo a su llegada de Venezuela. Este diario se comunicó con Marcio Valverde, volante del 'Rojo Matador' para que nos cuente lo que realmente sucedió.

"Es mentira eso que se anda comentando del robo en la utileria. Mi esposa también me llamó preocupada. Lo único que ha pasado es el hurto del neceser de Manuel Corrales me parece, pero de ahí nada más. El tema de utilería esta todo conforme", dijo Marcio Valverde a EL BOCÓN.

Luego el mediocampista peruano, Marcio Valverde hizo un análisis sobre el duelo del martes ante Caracas por Copa Sudamericana: "Nosotros esperamos hacer un partido inteligente porque es un duelo de 180 minutos y son complicados. Nosotros sabemos que si mantenemos ordenados en el primer partido se sacará un buen resultado. Además, en Huancayo podemos cerrar la clasificación si Dios quiere. Así como viene el equipo tengo fe que nos ira bien".

No obstante, Marcio confesó porque el 'Rojo Matador' no viene teniendo un buen desempeño en el Descentralizado: "Nosotros somos conscientes que no hemos empezado el torneo Apertura como hubiéramos querido, pero el tema del cansancio influyó. Sin embargo, esta para nos ha beneficiado para prepararnos bien y que el equipo llegue bien para estos duelos que tiene".

Finalmente, el volante peruano enfatizó que ya han estudiado a su rival del martes por Copa Sudamericana: "Si hemos visto vídeos de Caracas. Tenemos ya claro como juegan y las individualidades que tienen, pero nosotros debemos tener claro que somos capaces de hacer bien las cosas".