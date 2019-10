Final Copa Sudamericana 2019: Hincha de Colón postergó su transplante de riñón para viajar a Asunción

Gonzalo Herrera es un hincha de Colón de Santa Fe que se ha viralizado en redes sociales por hacer famosa su historia a través de Twitter: postergó un transplante de riñón para poder ver al 'Sabalero' en la final de la Copa Sudamericana 2019 que disputará ante Independiente del Valle en Asunción el próximo sábado 9 de noviembre.

"Nos dieron los resultados de los análisis de compatibilidad que nos habíamos hecho con mi viejo y mi hermano. Determinaron que mi papá está óptimo para ser donante. Me dijeron que la semana que viene o la otra ya se podía hacer el trasplante. Entonces yo les plantee a los doctores que si se podía posponer la cirugía porque no iba a llegar con el tiempo de recuperación para poder ir a Paraguay e iba a ser muy sobre la fecha", contó en su cuenta de Twitter.

"Yo compro la entrada al otro día que Colón va a la final. Me planteo el objetivo que tenía que ponerme bien para esa fecha. Entré en diálisis, lo consulté primero con los doctores del Centro de Diálisis y les pedí permiso, si era posible que vaya. Me dieron el Ok, como yo clínicamente estoy bien, y lo puedo hacer, no estoy poniendo mi salud en riesgo. Todo se dio consensuado. Si alguno me decía 'no, lo tenemos que hacer ya', iba a tomar la decisión", explicó.

Además, en Radio Sol de Argentina, indicó lo siguiente: "Cuando vuelvo de Paraguay, el lunes siguiente ya me interno", por lo que no correrá ningún riesgo.

