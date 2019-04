Copa Sudamericana: partido de club peruano cambia de escenario

Luego de disputar el partido de ida entre UTC ante Cerro de Uruguay, el cuál quedó igualado 1-1 en el estadio Mansiche por la primera fase de la Copa Sudamericana. El duelo de vuelta estaba programado para jugarse en una primera instancia en el estadio Luis Tróccoli a las 5:15 p,m, (hora peruana) el martes 30 de abril.

Sin embargo, Conmebol mandó un comunicado cambiando el escenario del encuentro entre Cerro ante UTC de Cajamarca al estadio Luis Franzini.

¿Cuál fue la razón del cambio de escenario?

El Bocón pudo conocer de muy buena fuente que Conmebol no habilitó el estadio Luis Tróccoli por un tema de iluminación, ya que no llega al mínimo que pide dicho ente. Por eso, no se puede habilitar dicho escenario para el partido entre Cerro ante UTC de Cajamarca por Copa Sudamericana. Además, que su sala de prensa es muy pequeña. Incluso, la sala de doping está en construcción, ya que la están modificando.

Con todas esas observaciones, se decidió alquilar el estadio Luis Franzini, donde juega de local Defensor Sporting y tiene una capacidad para 18 mil espectadores.

Más noticias en otros medios