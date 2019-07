Claudio Vivas sufrió impase en vivo con conductores de Fox Sports por fallas en la comunicación telefónica | VIDEO

Luego de la eliminación de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana, el técnico del cuadro rimense, Claudio Vivas, tuvo una conversación con el panel de Fox Sports Perú sobre el análisis del partido en Matute el último martes. El técnico del cuadro celestes hablaba con los conductores pero la comunicación vía WhatsApp empezó a fallar.

La llamada se cortó y mientras el panel seguía hablando del tema, volvieron a enlazar a Claudio Vivas en la línea telefónica. "La próxima vez que me corten, no me llamen más, yo quiero terminar con mi concepto de fútbol y mi forma de responder, si soy muy largo, no me llamen", dijo el técnico argentino.

Los conductores como Alan Diez Y Eddie Fleischmann se quedaron sorprendidos y trataron de explicar lo sucedido con que la llamada se cortaba. Luego de todo el impase con la comunicación en vivo, el técnico cervecero se disculpó con la mesa por lo que había sucedido.

Finalmente, Vivas destacó el trabajo de su equipo en toda su etapa de torneo internacionales ya que la gran mayoría de los jugadores de Sporting Cristal, son jóvenes. "No ha sido un fracaso", culminó el DT,