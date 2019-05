Claudio Vivas resaltó 3 virtudes de Sporting Cristal para golear a Unión Española

Claudio Vivas brindó una conferencia de prensa luego de la gran victoria de Sporting Cristal por 0-3 ante Unión Española en el encuentro de ida por la Fase 2 de la Copa Sudamericana.

El entrenador argentino indicó que, por ahora, solo tiene la mente puesta en Melgar y no piensa en algún otro rival para el torneo: "Mañana no voy a mirar equipos de la Sudamericana, lo que desde este momento tengo en mente ya es Melgar. Unión Española no jugará este fin de semana, pero veré otra vez el partido de hoy para sacar más conclusiones y corregir errores nuestros del partido de hoy", señaló el DT.

Además, reveló qué hará luego de esta goleada conseguida en Chile: "Voy a volver a ver este partido para felicitar a mis jugadores por lo bueno que hicieron y para corregir algunos errores que pudieron cometer", añadió Claudio Vivas.

¡Y otro golazo de Ortiz! Esta vez de derecha para el 3-0 de @ClubSCristal ante @UEoficial en Chile para dar un gran paso rumbo a los octavos de final de la #Sudamericana! pic.twitter.com/JXVFDJeQtN — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 22 de mayo de 2019

Los factores determinantes

"Nuestros volantes funcionaron muy bien, tanto en la marca y con la pelota en los pies. Además quiero reconocer que supieron jugar muy bien pese a estar condicionados ambos (Cazulo y Calcaterra) por las tarjetas amarillas que recibieron", indicó el técnico celeste.

"Calcaterra fue contundente en el manejo de la pelota, Ortiz fue hiriente en el último tercio, no perdimos la pelota en el mediocampo y fuimos un equipo mejor plantado en el campo", sentenció.

