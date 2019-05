"Oviedo y Matute ya sabían que nos quitarían la sede de la final de Copa Sudamericana"

Luego de la decisión de Conmebol de quitarle a Lima la sede de la final de la Copa Sudamericana 2019, programada para el próximo 9 de diciembre en el Estadio Nacional, habló el Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

"El miércoles se comunicaron conmigo las autoridades de la Conmebol y me manifestaron que el Perú ya no sería sede de la Copa Sudamericana por falta de cumplimiento en los últimos meses", indicó Agustín Lozano para Exitosa Deportes.

Además, Agustín Lozano indicó que él no estaba al tanto de esta situación (previo al miércoles) y que fueron Edwin Oviedo y Juan Matute los que sí tenían conocimiento: "Los que conocían de estos problemas eran las autoridades de turno (se refiere a Edwin Oviedo Juan Matute), pero a mí no me comunicaron nada. También, ya tenían conocimiento de que nos habíamos quedado sin el Sudamericano Sub 17", añadió el presidente de la FPF.

Cabe señalar que la Conmebol le ha ofrecido a Perú la posibilidad de albergar la final de la Copa Sudamericana para el año 2020, por lo que deberán tener todo en regla para que esto no vuelva a ocurrir.

